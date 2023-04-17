«Наихудший сценарий». Монтян объяснила, чем обернется для Украины отсрочка наступления ВСУ

Как показывает опыт, войны продолжаются до тех пор, пока возможности одной из сторон продолжать добиваться своих целей военным путем не окажутся исчерпаны. И пресловутое украинское наступление, каким бы ни был его исход, привело бы к исчезновению военной интриги, так как оно скорее всего однозначно выявило бы победившую и проигравшую стороны. В итоге стороны конфликта – Россия и США – так или иначе оказались бы за столом переговоров и имели бы неплохой шанс в ближайшие месяцы найти хоть какое-то более или менее приемлемое мирное решение, даже, если оно было бы временным.