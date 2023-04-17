«Наихудший сценарий». Монтян объяснила, чем обернется для Украины отсрочка наступления ВСУ

Отказ украинской стороны от запланированного на весну масштабного «контрнаступа» повлечет за собой гораздо худшие последствия, чем любой другой сценарий развития событий.
Такое мнение в своем блоге высказывает украинский блогер, адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, по словам которой, публикации западных СМИ в сочетании с риторикой киевских политиков указывают на то, что «эпохальное контрнаступление ВСУ» если не отменяется совсем, то во всяком случае откладывается на неопределенное время.
Хотя, по ее словам, изменение риторики относительно украинского наступления, о котором так много говорилось на протяжении последних месяцев, может оказаться попыткой усыпить бдительность российской стороны.
«Подобные отвлекающие маневры — нормальное дело в условиях войны. Однако если Киев действительно счел контрнаступление делом слишком рискованным в текущих условиях и решил отложить его до лучших времен, то это скорее плохая новость, нежели хорошая», – рассуждает Монтян.
Как показывает опыт, войны продолжаются до тех пор, пока возможности одной из сторон продолжать добиваться своих целей военным путем не окажутся исчерпаны. И пресловутое украинское наступление, каким бы ни был его исход, привело бы к исчезновению военной интриги, так как оно скорее всего однозначно выявило бы победившую и проигравшую стороны. В итоге стороны конфликта – Россия и США – так или иначе оказались бы за столом переговоров и имели бы неплохой шанс в ближайшие месяцы найти хоть какое-то более или менее приемлемое мирное решение, даже, если оно было бы временным.
А уж если бы украинское наступление оказалось успешным, Россия в этом случае, скорее всего, воспользовалась бы своими до сих пор не задействованными возможностями начать воевать по-взрослому. В частности, была бы объявлена всеобщая мобилизация не только населения, но и промышленности, и прекращена вольница, до сих пор царящая в определенных слоях, объясняет Монтян.
«В общем, гарантий того, что за контрнаступлением вскоре последовал бы мир, нет, но вероятность этого весьма велика, – убеждена украинский блогер. – Отказ же от контрнаступления означает, что не на все вопросы найдены ответы на поле боя, и обе стороны могут продолжать тешить себя надеждой создать более выгодные для себя переговорные позиции в будущем — а это означает, что война будет продолжаться, хотя, возможно, окончательно перейдет в более или менее позиционную фазу с некоторыми локальными обострениями».
И именно этот сценарий, по мнению Монтян, является для Украины наихудшим, так как война продолжит выжимать из этой страны по капле последние соки, уничтожая и остатки ее экономики, и демографический потенциал. Так как население сокращается Украины стремительно не только из-за потерь ВСУ на поле боя, но и из-за продолжающейся эмиграции.
«То же самое верно и для России, хотя ее ресурсов, конечно, хватит на несравнимо более долгий срок, но население в прифронтовых районах так и продолжит страдать», – добавила Монтян в заключение.
Напомним, ранее американское издание Newsweek, ссылаясь на просочившиеся в общий доступ секретные документы Пентагона, сообщило, что США и их союзники по военному блоку НАТО запланировали украинское контрнаступление на 30 апреля.
При этом на Западе не ожидают, что в результате наступления ВСУ ситуация на поле боя серьезно изменится в лучшую для Киева сторону, отмечается в статье.