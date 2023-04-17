Депутат Госдумы Швыткин заявил о готовности ВС РФ к возможному контрнаступлению ВСУ

По словам Швыткина, прибывшего накануне из зоны СВО, украинские националисты действительно ведут подготовку к весеннему наступлению. Об этом также свидетельствует то, что США и другие страны Североатлантического альянса продолжают наращивать количество военной помощи для нужд ВСУ. Однако российские войска полностью готовы отразить любую угрозу со стороны противника, подчеркнул Швыткин.