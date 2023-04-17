Утекшие в Сеть американские документы раскрыли роль России на Ближнем Востоке

Страны Ближнего Востока больше не заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами. К такому выводу пришли журналисты американского издания Politico на основе опубликованных секретных данных Пентагона.
Страны ближневосточного региона, согласно американским материалам, активизировали сотрудничество с Москвой. Причиной этого стал политический вакуум, образовавшийся после снижения военного присутствия Вашингтона.
«Все страны Ближнего Востока сейчас задаются вопросом, что значит быть на одной волне с Соединенными Штатами и чего стоит быть на одной волне с Соединенными Штатами», — прокомментировал чиновник Госдепартамента Джон Альтерман.
Ближневосточные партнеры США, уточнили обозреватели, давно обеспокоены своим положением в разворачивающемся соперничестве между Вашингтоном и Пекином. Опасения существовали и ранее, однако лишь усилились после начала президентства Джо Байдена, который рассматривает КНР как «самую большую долгосрочную угрозу влиянию Соединенных Штатов». Этот страх еще сильнее захватил умы американских политиков, когда Китай выступил в качестве посредника между Саудовской Аравией и Ираном.
По анонимному заявлению одного ближневосточного дипломата, проблема Вашингтона заключается в непредсказуемой внутренней политике и краткосрочное мышление при формировании стратегии. Резкие колебания в политике за последние десятилетие — от бывшего президента США Барака Обамы до нынешнего Байдена — лишь усиливают чувство неопределенности среди стран Ближнего Востока.
«У вас избирательный цикл длится два года, а избирательный цикл княжеств и королевств в Персидском заливе, по сути, длится всю жизнь», — отметил дипломат.
Опубликованные документы Пентагона указывают на то, что даже ближневосточные страны, которые получают миллиарды долларов в качестве помощи, не желают «неуклонно следовать примеру США». Так, по американским данным, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси приказал тайно изготовить до 40 000 ракет, а также другое оружие для отправки в Россию. Однако впоследствии данную информацию опроверг высокопоставленный чиновник администрации президента США.
«Кроме Ирана, нет ни одной ближневосточной страны, которая поставляет России боеприпасы», — прокомментировал он.
Другой секретный документ гласил об успех российской разведки, которая смогла убедить спецслужбы Саудовской Аравии «сотрудничать против США и Великобритании». В ответ Эр-Рияд назвал данные заявления «категорически ложными».
В секретных материалах упоминается и Израиль, который американские власти пытаются убедить предоставить оружие для Украины. Иерусалим же всеми силами пытается сбалансировать свои связи между Москвой и Вашингтоном, чтобы максимально избежать конфликта интересов.
«Многие из этих лидеров (Ближнего Востока – Прим. ред.) действительно разделяют некоторую идеологическую близость с Россией и Китаем — они, вероятно, видят мир более похожим на этих правителей, чем на любого лидера США», — резюмировали журналисты.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, зачем директор ЦРУ Уильям Бернс совершил секретный визит в Саудовскую Аравию.