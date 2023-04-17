Утекшие в Сеть американские документы раскрыли роль России на Ближнем Востоке

Ближневосточные партнеры США, уточнили обозреватели, давно обеспокоены своим положением в разворачивающемся соперничестве между Вашингтоном и Пекином. Опасения существовали и ранее, однако лишь усилились после начала президентства Джо Байдена, который рассматривает КНР как «самую большую долгосрочную угрозу влиянию Соединенных Штатов». Этот страх еще сильнее захватил умы американских политиков, когда Китай выступил в качестве посредника между Саудовской Аравией и Ираном.