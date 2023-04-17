Евгений Пригожин в цифрах объяснил, как нехватка снарядов сказывается на потерях в зоне СВО

Потери среди личного состава в зоне российской спецоперации на Украине связаны непосредственно со снарядным голодом. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Предприниматель ответил на запрос, в котором журналисты попросили объяснить, как недостаток боеприпасов сказывается на потерях среди личного состава в рамках СВО. Бизнесмен привел условные данные с использованием снарядов свыше 120 мм калибра.
По его словам, вокруг Бахмута (Артемовска) около 80 тысяч украинских солдат. Из них 30 тысяч находятся непосредственно в окопах.
«30 тысяч украинских солдат, чтобы сдерживать, уничтожать и оказывать на них достаточный натиск, чтобы продвигаться плюс-минус по 100-200 метров в день, необходимо 6 тысяч снарядов», – сказал Пригожин в аудиосообщении, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Бизнесмен добавил, что, если в наличии есть 6 тысяч снарядов, то потери могут составить 20 человек. Ранения получат около 40 бойцов. При этом потери со стороны противника будут около 500 человек. В случае нехватки боеприпасов в два раза количество убитых достигнет отметки 120 человек, а раненых – 240. Потери противника будут порядка 300 человек.
«Таким образом, недополученные снаряды в количестве 3 тысяч штук увеличивают количество "двухсотых" на 100 человек, а "трехсотых" на 200 человек. Вот, собственно говоря, элементарная арифметика, которой нужно придерживаться», – объяснил бизнесмен.
Евгений Пригожин также еще раз подтвердил, что силы Министерства обороны РФ приняли фланги у ЧВК «Вагнер», поэтому они находятся в зоне ответственности ведомства.