Евгений Пригожин в цифрах объяснил, как нехватка снарядов сказывается на потерях в зоне СВО

Бизнесмен добавил, что, если в наличии есть 6 тысяч снарядов, то потери могут составить 20 человек. Ранения получат около 40 бойцов. При этом потери со стороны противника будут около 500 человек. В случае нехватки боеприпасов в два раза количество убитых достигнет отметки 120 человек, а раненых – 240. Потери противника будут порядка 300 человек.