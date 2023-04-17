Жителя Латвии оштрафовали за пост пятилетней давности с флагом и гимном России

Полиция Латвии выписала штраф жителю Риги за пост с российскими флагом и гимном, который он опубликовал в соцсетях пять лет назад. Фотографии материалов административного дела мужчина разместил на своей странице в Facebook✱ (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta✱✱, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Из обнародованных документов следует, что разбирательство вокруг рижанина было начато в феврале 2023 года — по данным следствия, мужчина разместил в своем профиле видео, на котором звучит гимн РФ и виднеется флаг, а также две личных фотографии с российскими знаменами. Кроме того, под одной из публикаций «провинившийся» оставил комментарий, «прославляющий» Москву.
Стражи правопорядка посчитали его действия нарушением административной статьи 13.1, которая запрещает использовать в публичном пространстве символы, «прославляющие военную агрессию и военные преступления». Теперь латыш вынужден заплатить штраф в размере 50 евро (4,5 тыс. рублей), передает Telegram-канал «Шпроты в изгнании».
Однако сам мужчина обратил внимание, что речь идет о публикациях пятилетней давности. В этой связи он попросил друзей и знакомых распространить информацию о решении полиции, которой, видимо, «мало денег», раз уж она решила «грабить граждан» таким способом.
«Они ищут публикации, которые были сделаны лет пять назад и просто высылать штрафы. Зачем им ловить преступников? Полиция решила грабить простых людей!» — возмутился житель Риги.
Ранее «ПС» писала о том, что жители Таллина пришли в негодование, заметив флаг РФ на крыше украинского ресторана. Там появилась надувная ростовая кукла в виде мужчины с чубом, одетым в цвета российского триколора.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму