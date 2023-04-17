Жителя Латвии оштрафовали за пост пятилетней давности с флагом и гимном России

Из обнародованных документов следует, что разбирательство вокруг рижанина было начато в феврале 2023 года — по данным следствия, мужчина разместил в своем профиле видео, на котором звучит гимн РФ и виднеется флаг, а также две личных фотографии с российскими знаменами. Кроме того, под одной из публикаций «провинившийся» оставил комментарий, «прославляющий» Москву.