FT: Китай начал «хирургическое» возмездие в отношении США из-за технологической блокады

Недавно Вашингтон запретил экспортировать в КНР высокотехнологичные товары. По этой причине Китай начинал «хирургическое» возмездие. Пекин в ответ на блокаду ввел санкции в отношении американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense Corporation. Также китайская сторона намерена лишить США редкоземельных металлов. Речь идет о литии и кремнии.