FT: Китай начал «хирургическое» возмездие в отношении США из-за технологической блокады

Китай приступил к экономическому возмездию на фоне санкций со стороны США. Об этом написало издание Financial Times.
Недавно Вашингтон запретил экспортировать в КНР высокотехнологичные товары. По этой причине Китай начинал «хирургическое» возмездие. Пекин в ответ на блокаду ввел санкции в отношении американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense Corporation. Также китайская сторона намерена лишить США редкоземельных металлов. Речь идет о литии и кремнии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил об укреплении отношений с Китаем. Это также коснулось военной сферы.