Власти Бурятии сократили рабочий день для жен участников СВО с детьми-дошкольниками

Заработная плата при этом сохраняется, отметил глава республики Алексей Цыденов. Такая мера поддержки рассчитана также на бывших жен военнослужащих и вдов. Женщины могут пользоваться ею до вступления в новый брак. К тому же супруги участников СВО могут попросить отпуск в то же время, что и у мужа.