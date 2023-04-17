Власти Бурятии сократили рабочий день для жен участников СВО с детьми-дошкольниками

Власти Бурятии ввели новую меру поддержки семей участников спецоперации. Для жен военнослужащих, у которых есть дети дошкольного возраста, рабочий день сокращен на один час.
Заработная плата при этом сохраняется, отметил глава республики Алексей Цыденов. Такая мера поддержки рассчитана также на бывших жен военнослужащих и вдов. Женщины могут пользоваться ею до вступления в новый брак. К тому же супруги участников СВО могут попросить отпуск в то же время, что и у мужа.
«Отпуска у наших защитников две недели и, конечно, им хочется провести это время вместе со всей семьей», — отметил Алексей Цыденов.
Семьям мобилизованных из Бурятии оказывают несколько региональных мер поддержки. Власти помогают устраивать детей в детские сады, школы и вузы. Также оказывается помощь семьям, живущим в сельской местности.