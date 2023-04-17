Политолог Баланш объяснил популярность России в арабском мире

Как пояснил Баланш, арабский мир традиционно ценит силу, а также очень уважает тех, кто верен своим союзникам. Все это подкрепляется ролью президента России Владимира Путина, под руководством которого Россия убедила арабов в том, что коллективный Запад во главе с США утрачивает свое былое могущество.