Политолог Баланш объяснил популярность России в арабском мире

Научный сотрудник Вашингтонского института Фабрис Баланш прокомментировал рост влияния России в арабских странах.
По мнению Баланша, все объясняется дипломатическими и военными успехами России, которые начались еще после начала борьбы с международными террористами на территории Сирии. Большое впечатление на арабов произвело и историческое возвращение Крыма в состав России, сообщает LIVE24.
Как пояснил Баланш, арабский мир традиционно ценит силу, а также очень уважает тех, кто верен своим союзникам. Все это подкрепляется ролью президента России Владимира Путина, под руководством которого Россия убедила арабов в том, что коллективный Запад во главе с США утрачивает свое былое могущество.