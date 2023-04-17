Военный эксперт Михайлов: НАТО пытается показать России «единение Европы» учениями в Швеции

В Швеции начались самые масштабные за последние 25 лет учения под названием «Аврора-23». Военный эксперт Евгений Михайлов увидел в этом попытку НАТО «помахать кулаками».
В беседе с телеканалом «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов отметил, что не видит попыток Североатлантического альянса начать конфронтацию с Россией во время учений в Швеции. Но посыл военного блока ясен и продолжает прежнюю агрессивную риторику.
«Они просто машут кулакам, показывают единение Европы, стран НАТО против главного гегемона — США — и пытаются показать России ее место», — подчеркнул эксперт.
Михайлов напомнил, что до этого США и их партнеры делали все возможное для создания напряжения на границах РФ. А в дальнейшем он ожидает ужесточения риторики и со стороны Финляндии.