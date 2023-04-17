France Info: продажи журнала Playboy превысили показатели из-за фото госсекретаря Франции

Продажи апрельского номера журнала для взрослых Playboy во Франции превысили стандартные показатели, поскольку для него снялась госсекретарь при премьер-министре Марлен Шьяппа, передает France Info.
Номер издания с фотографией французского госсекретаря появился в продаже 6 апреля. В среднем за месяц журнал расходится тиражом в 30 тысяч копий, однако присутствие высокопоставленного чиновника на обложке изменило ситуацию.
«Около 100 тысяч экземпляров ежемесячного издания с министром на обложке были практически полностью проданы только за три часа шестого апреля», — рассказали СМИ.
Ранее сообщалось, что французское правительство столкнулось с критикой из-за решения госсекретаря сняться для нового номера журнала Playboy.