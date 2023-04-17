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France Info: продажи журнала Playboy превысили показатели из-за фото госсекретаря Франции

Политика
France Info: продажи журнала Playboy превысили показатели из-за фото госсекретаря Франции

Продажи апрельского номера журнала для взрослых Playboy во Франции превысили стандартные показатели, поскольку для него снялась госсекретарь при премьер-министре Марлен Шьяппа, передает France Info.

Номер издания с фотографией французского госсекретаря появился в продаже 6 апреля. В среднем за месяц журнал расходится тиражом в 30 тысяч копий, однако присутствие высокопоставленного чиновника на обложке изменило ситуацию.

«Около 100 тысяч экземпляров ежемесячного издания с министром на обложке были практически полностью проданы только за три часа шестого апреля», — рассказали СМИ.

Ранее сообщалось, что французское правительство столкнулось с критикой из-за решения госсекретаря сняться для нового номера журнала Playboy.

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