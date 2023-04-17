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Власти Молдавии объявили главу Татарстана нежелательной персоной

Политика
Власти Молдавии объявили главу Татарстана нежелательной персоной

Глава Татарстана Рустам Минниханов не смог посетить важное мероприятие на территории Молдавии.

Как стало известно, власти Молдавии объявили Минниханова нежелательным лицом и запретили въезд в страну. Поэтому планы Минниханова принять участие в работе международного конгресса народной дипломатии «Дружба народов – 2023» в Гагаузии сорвались, сообщает «Ленинпост».

Отмечается, что самолету, на котором вместе с Миннихановым находился глава холдинга «Ак-Барс» Иван Егоров, пришлось вылететь из Кишинева обратно, так как им было отказано в приземлении.

#минниханов #татарстан #молдавия