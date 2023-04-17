Власти Молдавии объявили главу Татарстана нежелательной персоной

Глава Татарстана Рустам Минниханов не смог посетить важное мероприятие на территории Молдавии.
Как стало известно, власти Молдавии объявили Минниханова нежелательным лицом и запретили въезд в страну. Поэтому планы Минниханова принять участие в работе международного конгресса народной дипломатии «Дружба народов – 2023» в Гагаузии сорвались, сообщает «Ленинпост».
Отмечается, что самолету, на котором вместе с Миннихановым находился глава холдинга «Ак-Барс» Иван Егоров, пришлось вылететь из Кишинева обратно, так как им было отказано в приземлении.