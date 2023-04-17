Парламент Британии заинтересовался декларацией Сунака и начал расследование против премьера

Парламент Великобритании объявил о старте расследования в отношении премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака по декларации финансовых интересов. Такая информация появилась на официальном сайте властей.
На интернет-ресурсе обозначено, что следственные действия были начаты еще в четверг, 13 апреля текущего года. Однако ни члены британского парламента, ни журналисты не раскрывают причин такого решения и подробностей ситуации.
Согласно утвержденным правилам, все парламентарии Британии должны регистрировать подарки, взносы и пожертвования, которые они принимают, в «реестре интересов».
Ранее президент США Джо Байден поставил Сунака в неловкое положение во время встречи на аэродроме недалеко от Белфаста. Американский лидер отпихнул главу британского кабмина и попал на видео.