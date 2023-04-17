Newsweek: десять стран Европы теряют возможности и желание помогать Украине

Некоторые страны Европы начали терять возможность и политическую волю в вопросе предоставления помощи Украине, передает Newsweek, ссылаясь на слитые в Сеть секретные документы США.
По словам журналистов, в интернете появилась таблица, в которой перечислены страны и их возможности по оказанию помощи Киеву в будущем. В перечне также говорилось о нежелании отдельных государств поддерживать Украину.
В таблице сказано, что Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Румыния, Словакия и Словения отличаются от остальных стран «снижающейся политической волей и возможностями» в сфере предоставления военной помощи ВСУ.
Ранее сообщалось, что Сербия объявила об отправке Украине гуманитарной помощи в виде оборудования для энергосистемы страны.