Украинка Свитолина пожаловалась на решение WTA и ATP допустить к турнирам россиян

Украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала руководство ATP и WTA за решение допустить россиян к участию в международных турнирах.
Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Токио Элина Свитолина назвала печальным допуск к турнирам ATP и WTA теннисистов из РФ и Белоруссии. Своим мнением на этот счет украинка поделилась с журналистами Ubitennis.
«Нам, украинцам, непонятно решение ATP и WTA не дисквалифицировать российских и белорусских игроков. Уимблдон попал под давление этих двух органов и в конце концов был вынужден сдаться», — отметила Свитолина.
Российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе. Им запрещено публично демонстрировать государственную символику.