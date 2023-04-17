Закат «эпохи прозрачности»? Почему сенаторы решили скрывать свои доходы от россиян

Авторы Telegram-канала «Русский декаданс» согласились с тем, что практически любая декларация может вызвать гнев у народа. Однако сам факт того, что чиновники якобы не скрывают доходы и активы, стал «политическим ритуалом» и частью «общественного договора». По мнению экспертов, теперь уже не так важно содержание документа, когда все знают, что декларации оказались просто отписками, «чтоб чернь не возбухала».