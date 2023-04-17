Закат «эпохи прозрачности»? Почему сенаторы решили скрывать свои доходы от россиян

У российских парламентариев осталась последняя неделя, чтобы обнародовать декларации о доходах — согласно законодательству, на это отводится 14 рабочих дней, начиная с 1 апреля. При этом в Совете Федерации уже заявили, что не планируют размещать информацию за 2022 год — аналогичную возможность, судя по всему, рассматривают и в Госдуме.
Отказ от публикации обобщенных данных фактически подтвердила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. В беседе с изданием «Лента.ру» она сослалась на новый закон о засекречивании финансового положения сенаторов и депутатов. Сенатор обратила внимание, что декларации сданы «четко и в срок», но в открытом доступе не появятся.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что советующий указ действительно не принуждает к публичному размещению финансовых сведений.
Не прописано в регламенте
Сведения о доходах российских парламентариев и недвижимости, в том числе принадлежащей членам их семей, официально разрешили не публиковать с 2023 года. Как предполагалось изначально, открытой останется обобщенная статистическая информация без «персональных данных» — к примеру, сколько всего документов было подано и были ли выявлены нарушения.
Однако источник «Ведомостей» рассказал, что даже по такому нововведению решение будет принято «по желанию», ведь на время проведения СВО подобной «обязанности нет».
Другой собеседник издания подчеркнул, что публикацией обобщенных данных можно считать официальные заявления руководителя комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршбы и вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева.
«Разъяснений о том, что именно должно входить в информацию в обобщенном виде, нет. Это не прописали ни в регламенте Госдумы, ни в регламенте Совета Федерации», — объяснил собеседник газеты, отметив, что заявления были сделаны еще 1 апреля и 31 марта соответственно.
«Эпоха прозрачности»
В начале года, когда инициатива только была вынесена на суд широкой общественности, политологи объяснили принятие решения пропастью между доходами политических элит и простых граждан: на фоне проведения СВО и призывов помогать военнослужащим благосостояние народных избранников начинало буквально «резать глаза».
Теперь же, как полагают эксперты, «закрытая информация» может еще больше усугубить ситуацию наряду с социальным расслоением общества. Как обратил внимание политолог Илья Гращенков, не так важно, какая цифра указана в декларации у сенатора или депутата — реакция будет одна.
В глазах рядовых граждан традиционно создается имидж либо миллиардера, либо того, кто «обманывает и оформляет на других». При этом дело не только в том, что декларации «раздражают общественность», продолжил эксперт.
«Сами по себе депутаты — объекты для перенесения агрессии со стороны населения, которая питает уважение к исполнительной и президентской власти, а вот законодательную слабо понимает, потому и считает всех за жуликов. Так что эпоха прозрачности постепенно заканчивается, "железный занавес" впору опускать внутри страны между бедными и богатыми, чтобы не злить одних и не огорчать других», — написал политолог в своем Telegram-канале.
Будет хуже ли нет?
Авторы Telegram-канала «Русский декаданс» согласились с тем, что практически любая декларация может вызвать гнев у народа. Однако сам факт того, что чиновники якобы не скрывают доходы и активы, стал «политическим ритуалом» и частью «общественного договора». По мнению экспертов, теперь уже не так важно содержание документа, когда все знают, что декларации оказались просто отписками, «чтоб чернь не возбухала».
«Власть показывает, что все еще хочет идти на контакт с людьми, чувствует перед ними ответственность. А народ делает вид, что верит в то, что у депутата одна квартира, машина и огород. Или что его вилла в Испании Крыму куплена на деньги от прошлого успешного бизнеса», — полагают в издании.
Социальный технолог, военный волонтер Роман Алехин намекнул, что, выбирая меньшее из зол, депутаты и сенаторы остановились на привычном пути: не показывать доходы вовсе, нежели попытаться «затянуть пояса» вместе с теми, кого они представляют. Эксперт посетовал, что парламентарии все больше пренебрегают интересами обычных граждан в пользу «партийных функционеров и каких-то групп людей», далеких от желаний народа.
Впрочем, политолог, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян считает, что в нынешней ситуации оценка тех или иных народных избранников строится на их законодательной активности и гражданской позиции, тогда как готовность или отказ парламентариев обнародовать задекларированный доход не так важны.
Более того, собеседник «Политики Сегодня» не согласился с тезисом о том, что из-за решения Совета Федерации между бедными и богатыми может возникнуть «железный занавес».
«Я не думаю, что граждане России испытывают какие-то иллюзии по поводу возможного присутствия в палатах парламента РФ состоятельных людей. Это совершенно не означает, что все депутаты или сенаторы исключительно члены клуба миллиардеров, но среди них есть состоятельные люди, которые, на мой взгляд, не вызывают негативной оценки или реакции, только исходя из их имущественного состояния», — объяснил Кирьян в беседе с «ПС».
К тому же, как отметил политолог, чаще всего россияне сталкиваются с декларациями парламентариев в момент голосования — согласно законодательству, информация о доходах кандидата должна подаваться в избирательные комиссии. Поэтому явных причин для «гнева» россиян из-за отказа публиковать такие данные — нет, подытожил Кирьян.