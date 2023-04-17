NYT: сотрудничество между Украиной и КНР обернулось «далеким воспоминанием»

Сотрудничество между Украиной и Китаем к текущему моменту превратилось в «далекое воспоминание». На это обратили внимание обозреватели The New York Times.
Официальный Киев желает заручиться поддержкой Пекина. Однако эксперты не уверены, что отношения между государствами в настоящее время все еще есть. Они не знают, что председателю КНР Си Цзиньпину обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Сегодняшняя Украина все еще находится в состоянии военного конфликта, китайские инвестиции там разбомблены и разрушены, и мы не знаем, как Украина будет выглядеть в будущем», — добавил профессор международных отношений Нанкинского университета Чжу Фэн.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признался, что подъем Китая не ужасает объединение. Одновременно с этим в своем блоге он попросил Пекин брать на себя больше ответственности.