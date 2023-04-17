NYT: сотрудничество между Украиной и КНР обернулось «далеким воспоминанием»

Официальный Киев желает заручиться поддержкой Пекина. Однако эксперты не уверены, что отношения между государствами в настоящее время все еще есть. Они не знают, что председателю КНР Си Цзиньпину обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским.