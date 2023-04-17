Вход на станцию метро «Выборгская» в Петербурге ограничат до конца мая

Вход в вестибюль станции метро Петербурга «Выборгская» ограничат на два с половиной месяца из-за ремонта эскалатора.
Нововведение начнет действовать с 20 апреля и продлится до 30 мая, заявили в пресс-службе городской подземки. Горожан и гостей Северной столицы попросили планировать маршрут с учетом изменений.
«С 20 апреля по 30 июня 2023 года с 18:00 до 19:00 по рабочим дням вход на станцию будет ограничен», — говорится в сообщении городской подземки.
Глава Петербурга Александр Беглов неоднократно заявлял о скором появлении в городе новых станций метро. Однако на вопросы о сроках их открытия губернатор предпочитает не отвечать. Темпы строительства новых станций разочаровывают горожан. Особенно это заметно на фоне развития метро в Москве.