Вход на станцию метро «Выборгская» в Петербурге ограничат до конца мая

Глава Петербурга Александр Беглов неоднократно заявлял о скором появлении в городе новых станций метро. Однако на вопросы о сроках их открытия губернатор предпочитает не отвечать. Темпы строительства новых станций разочаровывают горожан. Особенно это заметно на фоне развития метро в Москве.