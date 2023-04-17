EurAsian Times: геополитический кошмар США начал сбываться из-за действий России и Китая

США должны вступить в диалог с Россией, поскольку начал сбываться худший геополитический кошмар Вашингтона. Об этом сказано в статье издания EurAsian Times.
Индийский аналитик Пракаш Нанда обратил внимание на утечку секретных документов Пентагона. Инцидент дал понят американцам, что Вашингтон слишком одержим Украиной. При этом Белой дом не придает значения укреплению сотрудничества Москвы и Китая, передает «ПолитРоссия».
Автор добавил, что в этой ситуации становится все реальнее возможная атака Пекина на Тайвань. Это может обернуться серьезным ударом по влиянию США в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Худший геополитический кошмар Вашингтона сбывается из-за конфликта на Украине. Должны ли США вести переговоры с Россией, чтобы держать Китай в страхе?» – сказано в материале.
Американцы также начали сомневаться в необходимости поддерживать Украину на фоне конфликта. Согласно данным опроса общественного мнения, в прошлом году больше половины граждан США считали спецоперацию России угрозой для Вашингтона. Однако в январе этот показатель опустился до отметки 35%.