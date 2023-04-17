EurAsian Times: геополитический кошмар США начал сбываться из-за действий России и Китая

Американцы также начали сомневаться в необходимости поддерживать Украину на фоне конфликта. Согласно данным опроса общественного мнения, в прошлом году больше половины граждан США считали спецоперацию России угрозой для Вашингтона. Однако в январе этот показатель опустился до отметки 35%.