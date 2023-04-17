С Новым Годом!

Блогер Артем Тарасов сообщил о тяжелом состоянии бойца Александра Емельяненко

Общество
Блогер Артем Тарасов сообщил о тяжелом состоянии бойца Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) находится в тяжелом состоянии. Об этом уведомил Блогер Артем Тарасов.

Как информирует издание «Питерские заметки», по словам Тарасова, имеющий неоднозначную репутацию из-за многочисленных скандалов, связанных с его поведением за пределами ринга спортсмен, находится в предынсультном состоянии. Блогер связывает серьезное ухудшение самочувствия бойца со злоупотреблением последним вредных для здоровья спиртных напитков.

Кроме того, эксперт отметил, что в настоящее время у Емельяненко возникли проблемы с координацией движения, и он самостоятельно перемещается с большим трудом.

#александр емельяненко #злоупотребление алкоголем #тяжелое состояние