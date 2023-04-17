Блогер Артем Тарасов сообщил о тяжелом состоянии бойца Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) находится в тяжелом состоянии. Об этом уведомил Блогер Артем Тарасов.
Как информирует издание «Питерские заметки», по словам Тарасова, имеющий неоднозначную репутацию из-за многочисленных скандалов, связанных с его поведением за пределами ринга спортсмен, находится в предынсультном состоянии. Блогер связывает серьезное ухудшение самочувствия бойца со злоупотреблением последним вредных для здоровья спиртных напитков.
Кроме того, эксперт отметил, что в настоящее время у Емельяненко возникли проблемы с координацией движения, и он самостоятельно перемещается с большим трудом.