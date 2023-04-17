Ранее «ПС» писала о том, что Санду продолжает вести Кишинев к отказу от нейтралитета и открытому присоединению к антироссийской коалиции. Столь агрессивная политика привела к тому, что из новой КВП был исключен пункт о признании территориальной целостности Молдавии и урегулировании приднестровской ситуации.