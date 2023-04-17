Носович: РФ послала серьезный сигнал Санду за ее «выкрутасы» с дрейфом в сторону НАТО

Отсутствие упоминания в новой Концепции внешней политики РФ (КВП) территориальной целостности Молдавии и мирного урегулирования конфликта в Приднестровье — это «серьезный сигнал» официальному Кишиневу. Об этом в Telegram-канале пишет главный редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович.
«Это еще не признание Приднестровья, но уже серьезный сигнал Кишиневу. Выкрутасы [президента Молдавии — прим. ред.] Майи Санду с дрейфом в сторону НАТО и транзитом оружия на Украину без последствий для Молдавии не останутся», — убежден эксперт.
Ранее «ПС» писала о том, что Санду продолжает вести Кишинев к отказу от нейтралитета и открытому присоединению к антироссийской коалиции. Столь агрессивная политика привела к тому, что из новой КВП был исключен пункт о признании территориальной целостности Молдавии и урегулировании приднестровской ситуации.
По мнению экспертов, это фактически означает, что Москва оставляет за собой право признать независимость Тирасполя на основе референдумов, проводившихся в регионе. Новая версия КВП была опубликована 31 марта, в ней РФ впервые именуется как самобытное государство-цивилизация. Подробнее — в нашей статье.