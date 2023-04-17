Politico: власти США боятся атак китайских хакеров в случае начала боевых действий на Тайване

Пекин может инициировать кибератаки на объекты водоснабжения, энергообеспечения, морские и речные порты, а также железнодорожные узлы на территории США, если начнется военный конфликт на Тайване. Нападениям хакеров в первую очередь подвергнутся объекты, которые находятся вблизи военных баз американской армии, отмечается в публикации.