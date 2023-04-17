Politico: власти США боятся атак китайских хакеров в случае начала боевых действий на Тайване

Американские власти испытывают серьезные опасения в связи с угрозой масштабных атак китайских хакеров на инфраструктурные объекты в США в случае начала боевых действий на острове Тайвань. Об этом пишет издание Politico.
Пекин может инициировать кибератаки на объекты водоснабжения, энергообеспечения, морские и речные порты, а также железнодорожные узлы на территории США, если начнется военный конфликт на Тайване. Нападениям хакеров в первую очередь подвергнутся объекты, которые находятся вблизи военных баз американской армии, отмечается в публикации.
Власти КНР неоднократно подчеркивали полный суверенитет Китая над островом Тайвань и предостерегали Запад от попыток вмешательства во внутренние дела Поднебесной.