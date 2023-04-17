Аналитик ЧВК «Вагнер»: командование ВСУ усиливает группировку под Бахмутом

Ожесточенные бои между штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» и оборонительной группировкой Вооруженных сил Украины продолжаются в западных кварталах Бахмута (бывшего Артемовска). Один из бойцов «оркестра», которого называют аналитиком ЧВК «Вагнер», рассказал в беседе с военным корреспондентом Александром Симоновым о подготовке контрудара со стороны украинской армии. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Позывной Брюс».