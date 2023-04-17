Аналитик ЧВК «Вагнер»: командование ВСУ усиливает группировку под Бахмутом

Ожесточенные бои между штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» и оборонительной группировкой Вооруженных сил Украины продолжаются в западных кварталах Бахмута (бывшего Артемовска). Один из бойцов «оркестра», которого называют аналитиком ЧВК «Вагнер», рассказал в беседе с военным корреспондентом Александром Симоновым о подготовке контрудара со стороны украинской армии. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Позывной Брюс».
«По состоянию на 16 апреля текущего года противник в зоне ответственности ЧВК "Вагнер" сосредоточил группировку общим количеством до 80 тысяч военнослужащих, и проводит мероприятия по формированию ударных группировок», — заявил аналитик.
Он также рассказал об основных направлениях, по которым собираются ударить ВСУ. В частности, речь идет о наступлении по флангам в районах Северска и Попасной. Об этом ранее предупреждал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Для второго флангового удара в направлении Константиновка — Дебальцево, в районе Константиновка, Торецк, Дылеевка. Также для деблокирования Артемовска с севера сосредоточены группировки военных в Рай-Александровка, Малиновка, Славянск. И для деблокирования с юга — в районах Константиновка, Предтечино, Николаевка», — перечислил боец.
Аналитик добавил, что разведка «оркестра» зафиксировала наращивание группировкой ВСУ артиллерийских установок, включая западные образцы вооружения. Одним из таких стала американская M109 Paladin. По его словам, информация о нехватке боеприпасов у украинской армии не соответствует действительности.
«Личный состав ВСУ, выполняющий задачи на Артемовском тактическом направлении, не испытывает нехватки вооружения и боеприпасов», — уточнил сотрудник ЧВК «Вагнер».
Аналитик «оркестра» в беседе с военкором подчеркнул, что командование украинской армии регулярно перебрасывает большое количество личного состава в Бахмут, в попытке затормозить продвижение «вагнеровцев» в черте города. Несмотря на огромные потери, Киев продолжает отправлять в населенный пункт все новые и новые силы.
«В результате ежедневных потерь до 450 военнослужащих, командование ВСУ продолжает перебрасывать на Артемовское направление сформированные батальоны Территориальной обороны из глубины страны», — сообщил представитель компании.
В завершение интервью боец ЧВК «Вагнер» отметил, что в состав штурмовых отрядов начали прибывать мобилизованные военнослужащие, которые прошли необходимую подготовку.
«В настоящее время ЧВК "Вагнер" проводит подготовку мобилизованного личного состава общим количеством до трех мотострелковых бригад. Во время подготовки инструктора ЧВК "Вагнер" обучают их всем видам и искусствам современного боя», — заметил аналитик.