Прошу всех поддержать петицию «Города перемен» за снятие губернатора Беглова — Пригожин

В Telegram-канале «Петербург — Город перемен» также появился опрос для горожан, в котором можно проголосовать в поддержку петиции. В ней активисты обращают внимание, что из-за решений Беглова в городе нет социальной инфраструктуры, люди дышат пылью и реагентами, получают травмы из-за бездействия коммунальщиков. Команда губернатора не реализовала ни одну заявленную реформу и уничтожила множество культурных памятников.