Прошу всех поддержать петицию «Города перемен» за снятие губернатора Беглова — Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин попросил поддержать петицию активистов движения «Город перемен» о снятии с должности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Активисты движения «Петербург — Город перемен» на протяжении четырех лет занимаются градозащитой и патриотической деятельностью. В Telegram-канале организации появилась петиция за снятие с должности губернатора Беглова. Пригожин поддержал решение активистов бороться за светлое будущее Северной столицы.
«В Петербурге есть мужчины и есть женщины, есть старики и есть молодежь, есть либералы и есть радикальные патриоты, но все они схожи в одном мнении – Беглову не место в Санкт-Петербурге. И поэтому я считаю, молодцы ребята, я за то, чтобы сняли Беглова и прошу всех поддержать их петицию», — цитирует Пригожина его пресс-служба.
В Telegram-канале «Петербург — Город перемен» также появился опрос для горожан, в котором можно проголосовать в поддержку петиции. В ней активисты обращают внимание, что из-за решений Беглова в городе нет социальной инфраструктуры, люди дышат пылью и реагентами, получают травмы из-за бездействия коммунальщиков. Команда губернатора не реализовала ни одну заявленную реформу и уничтожила множество культурных памятников.
Ранее Пригожин обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть поправки в законодательство, которые позволят досрочно освободить губернатора Беглова от полномочий.