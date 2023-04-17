Песков ответил на вопрос о коррупционных рисках из-за непубликации деклараций сотрудников АП

Декларации сотрудников Администрации президента России уже сданы. Однако они не будут обнародованы, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
В беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос о коррупционных рисках из-за непубликации деклараций сотрудников АП. По словам Пескова, незаконные махинации исключаются.
«Точно так же, как она подавалась, и все проверки организуются точно так же и так же скрупулезно, как это имело место и ранее. Ничего не изменилось», — говорится в комментарии представителя Кремля.
Декларации чиновников не будут публиковаться во время проведения СВО на Украине. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 29 декабря 2022 года.