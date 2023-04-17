В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки как «не столь радужные»

Возможность пролонгации зерновой сделки по-прежнему «не столь радужная», заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что ситуация по второй части международных договоренностей, касающаяся экспорта сельхозпродукции из РФ, по-прежнему не показывает тенденции к улучшению.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее обращал внимание на то, что Москва «не экспортировала ни одного зернышка» в рамках указанных соглашений. Кроме того, Москва не раз ловила западные страны на том, что те направляли украинское зерно в Европу, а не в беднейшие государства.