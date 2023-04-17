Глава минобороны Украины извинился за сравнение потерь ВСУ с жертвами землетрясения в Турции

Министру обороны Украины Алексею Резникову пришлось извиняться за сравнение потерь ВСУ с жертвами землетрясения в Турции. Соответствующее заявление Резникова было опубликовано в соцсети.
Глава украинского военного ведомства заявил, что сожалеет, если его комментарии оскорбили кого-нибудь в Турции и на Украине. По его словам, украинцы сочувствуют турецкому народу, пережившему разрушительное землетрясение. Кроме того, Резников подчеркнул, что Киев благодарен Анкаре за неизменную поддержку.
Ранее глава минобороны Украины, отвечая на вопрос журналистов о потерях ВСУ, отметил, что их число меньше, чем количество погибших в результате землетрясения в Турции. По официальным сообщениям турецкой стороны, количество жертв землетрясения 6 февраля превышает 50 тысяч человек.