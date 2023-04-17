Глава минобороны Украины извинился за сравнение потерь ВСУ с жертвами землетрясения в Турции

Глава украинского военного ведомства заявил, что сожалеет, если его комментарии оскорбили кого-нибудь в Турции и на Украине. По его словам, украинцы сочувствуют турецкому народу, пережившему разрушительное землетрясение. Кроме того, Резников подчеркнул, что Киев благодарен Анкаре за неизменную поддержку.