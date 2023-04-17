«Процессы уже начались». Хазин предрек скорый раздел территорий в Европе

Украинский конфликт запустил в Европе процесс раздела территорий. Сразу несколько стран уже присматриваются и, правда, пока еще полушепотом, начинают озвучивать свои права на отдельные регионы.
Об этом в эфире телеканала «Царьград» рассказал политолог и экономист Михаил Хазин.
Так, по его словам, Венгрия надеется вернуть себе Закарпатье, входящее в состав Украины, а также районы, входящие в состав Хорватии и Румынии. Польша же положила глаз на западные области Украины.
«Движуха пошла, – считает Хазин. – Серьезные люди размышляют о том, как бы что-нибудь прибрать. А люди глупые размышляют о том, как сохранить либеральные ценности, которые уже никому не нужны».
Отвечая на вопрос телеведущего Юрия Пронько о том можно ли наметившуюся на международной арене динамику считать началом третьей мировой войны, Михаил Хазин отметил, что нынешняя дележка территорий развивается уже по другим законам. Поэтому едва ли можно говорить, что существует угроза глобального военного столкновения.
«Основное событие – это не схватка между игроками А и Б, не выяснение, кто сильнее, а распад слабых. Возможно, когда некоторые страны развалятся, начнутся какие-то локальные войнушки. Но, допустим, Венгрия возьмет и скажет, что, дескать, Трансильвания – наша. Как вы думаете, остатки Румынии будут воевать за эти территории? Я думаю, что нет», – объяснил свое мнение эксперт.
Напомним, ранее Михаил Хазин прокомментировал заметно участившиеся в последнее время визиты европейских политиков и дипломатов в Китай, отметив, что это стало результатом успешной многоуровневой политики российского президента Владимира Путина.