«Процессы уже начались». Хазин предрек скорый раздел территорий в Европе

Отвечая на вопрос телеведущего Юрия Пронько о том можно ли наметившуюся на международной арене динамику считать началом третьей мировой войны, Михаил Хазин отметил, что нынешняя дележка территорий развивается уже по другим законам. Поэтому едва ли можно говорить, что существует угроза глобального военного столкновения.