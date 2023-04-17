Из поселков на Камчатке продолжают вывозить снег с пеплом после извержения вулкана Шивелуч

Последствия извержения камчатского вулкана Шивелуч устраняли всю прошедшую неделю. За этот период из н. п. Усть-Камчатского района вывезли больше 10 000 м³ снега с пеплом. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.
Как пишет еженедельный журнал «Профиль», в расчистке улиц, школ и детсадов от пепла участвуют больше 50 сотрудников и порядка 20 единиц спецтехники. Пожарные КГКУ «ЦОД» участвуют в помывке фасадов и окон социально важных объектов. Также вместе со студентами-медиками работники МЧС проводят подворовые обходы.
Отмечается, что один из крупных вулканов Камчатки Шивелуч возле поселка Ключи начал извергаться утром во вторник, 11 апреля, по местному времени. Ему присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.
Местных жителей и гостей края попросили воздержаться от посещения геологического образования и его окрестностей. По словам ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Здесь выпало порядка 8,5 см вулканического пепла.