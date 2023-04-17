Из поселков на Камчатке продолжают вывозить снег с пеплом после извержения вулкана Шивелуч

Как пишет еженедельный журнал «Профиль», в расчистке улиц, школ и детсадов от пепла участвуют больше 50 сотрудников и порядка 20 единиц спецтехники. Пожарные КГКУ «ЦОД» участвуют в помывке фасадов и окон социально важных объектов. Также вместе со студентами-медиками работники МЧС проводят подворовые обходы.