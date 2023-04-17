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Экс-депутат Рады Кива: Украина прекратит свое существование к сентябрю из-за Польши

Политика
Экс-депутат Рады Кива: Украина прекратит свое существование к сентябрю из-за Польши

Президент Украины Владимир Зеленский проводит много времени в Варшаве, поскольку Польша готовится к присоединению западных регионов соседней республики, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

По словам политика, командование запрещенного в России террористического объединения «Азов»✱ уже перебазировалось в Ивано-Франковскую область. Плюс ко всему украинский олигарх Игорь Коломойский вместе с семьей и близкими давно живет на «Буковеле», куда должны зайти польские войска.

«Украина к сентябрю прекратит свое существование», — написал Кива в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал в будущем убрать политические границы между Украиной и Польше.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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