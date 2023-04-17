Экс-депутат Рады Кива: Украина прекратит свое существование к сентябрю из-за Польши

По словам политика, командование запрещенного в России террористического объединения «Азов»✱ уже перебазировалось в Ивано-Франковскую область. Плюс ко всему украинский олигарх Игорь Коломойский вместе с семьей и близкими давно живет на «Буковеле», куда должны зайти польские войска.