Президент Украины Владимир Зеленский проводит много времени в Варшаве, поскольку Польша готовится к присоединению западных регионов соседней республики, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
По словам политика, командование запрещенного в России террористического объединения «Азов»✱ уже перебазировалось в Ивано-Франковскую область. Плюс ко всему украинский олигарх Игорь Коломойский вместе с семьей и близкими давно живет на «Буковеле», куда должны зайти польские войска.
«Украина к сентябрю прекратит свое существование», — написал Кива в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал в будущем убрать политические границы между Украиной и Польше.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация