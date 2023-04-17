Американские БМП Bradley прибыли на Украину в пустынном камуфляже

Такой окрас Bradley свидетельствуют о том, что ранее эти боевые машины использовались американскими военными на Ближнем Востоке и почти наверняка были выведены из Афганистана, Ирака или Сирии. Почему командование ВСУ приняло решение не менять камуфляж американских БМП на более подходящий для украинских условий, не сообщается.