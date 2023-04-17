Американские БМП Bradley прибыли на Украину в пустынном камуфляже

Американские боевые машины пехоты Bradley прибыли на Украину в пустынном камуфляже, сообщают украинские СМИ.
Такой окрас Bradley свидетельствуют о том, что ранее эти боевые машины использовались американскими военными на Ближнем Востоке и почти наверняка были выведены из Афганистана, Ирака или Сирии. Почему командование ВСУ приняло решение не менять камуфляж американских БМП на более подходящий для украинских условий, не сообщается.
Ранее источники в Киеве сообщили о низком качестве передаваемой Украине западной военной техники. Несколько немецких танков Leopard вышли из строя, еще до того, как попали в зону боевых действий, передает «Царьград».