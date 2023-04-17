Данилко оправдался за песню про Россию на Евровидении

Украинский юморист Андрей Данилко, знакомый зрителям по образу Верки Сердючки, оправдался за песню про Россию на Евровидении в 2007 году. Он заявил, что не имел ввиду страну, в которой его в свое время любили.
Данилко уверен, что в песне Dancing Lasha Tumbai невозможно расслышать «Раша, гудбай». Исполнитель считает, что команда группы Serebro, которая участвовала в европейском музыкальном конкурсе, устроила ему травлю.
«Те люди, которые ко мне относились хорошо или даже с любовью, они реально поверили, что плюнул России в лицо. Я был в ужасе», — передает слова Данилко «СтарХит».
Украинский исполнитель отметил, что в те годы в России его по-настоящему обожали и приглашали на многие концертные площадки и корпоративы. Он добавил, что был любимцем публики и кассовым артистом, который много зарабатывал.
К слову, сегодня он не осуждает жизнь Ани Лорак в России и ее позицию, считая, что все ведут себя соответственно исходя из своего местонахождения.