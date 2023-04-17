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Newsweek: Запад готовит контрнаступление украинских войск на 30 апреля

Армия
Newsweek: Запад готовит контрнаступление украинских войск на 30 апреля

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО готовят Украину к контрнаступлению, которое запланировано на 30 апреля. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона.

Западные СМИ неоднократно сообщали, что в Евросоюзе не ожидают, что после контрнаступления ВСУ ситуация на Украине претерпит кардинальных изменений.

«Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля», — пишет Newsweek.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Конгресса США Майкл Тернер заявил, что обнародование секретных документов Пентагона может вынудить командование Вооруженных сил Украины изменить часть своих планов, передает «Царьград».

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