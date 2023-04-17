Хирург по пересадке волос Раджа раскрыл самую частую причину облысения

Облысение могут спровоцировать несколько факторов. Самую частую причину раскрыл хирург по пересадке волос Фуркан Раджа.
Беспокойство и тревожность, то есть стресс, чаще всего приводит к облысению. При таком состоянии повышается уровень мужских половых гормонов-андрогенов. Кроме того, из-за стресса люди часто меняют привычки в питании, что тоже влияет на шевелюру. Поддержание баланса цинка и магния в организме является одним из способов контроля уровня тревожности, отметил Раджа в комментарии The Sun.
Чтобы предотвратить облысение, нужно включить в рацион устрицы, красное мясо, цельнозерновые, сыр, яйца, морковь, тыкву, капусту и шпинат. Также необходимо есть жирную рыбу и морепродукты.
К другим причинам выпадения волос относятся нарушения в работе эндокринной системы, передает телеканал «360».