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Хирург по пересадке волос Раджа раскрыл самую частую причину облысения

Общество
Хирург по пересадке волос Раджа раскрыл самую частую причину облысения

Облысение могут спровоцировать несколько факторов. Самую частую причину раскрыл хирург по пересадке волос Фуркан Раджа.

Беспокойство и тревожность, то есть стресс, чаще всего приводит к облысению. При таком состоянии повышается уровень мужских половых гормонов-андрогенов. Кроме того, из-за стресса люди часто меняют привычки в питании, что тоже влияет на шевелюру. Поддержание баланса цинка и магния в организме является одним из способов контроля уровня тревожности, отметил Раджа в комментарии The Sun.

Чтобы предотвратить облысение, нужно включить в рацион устрицы, красное мясо, цельнозерновые, сыр, яйца, морковь, тыкву, капусту и шпинат. Также необходимо есть жирную рыбу и морепродукты.

К другим причинам выпадения волос относятся нарушения в работе эндокринной системы, передает телеканал «360».

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