Один из главарей ИГИЛ получил пожизненный срок за подготовку терактов в России

По данным ФСБ, мужчина готовил диверсии в Московской области и Новосибирске. Он планировал применение самодельных взрывных устройств в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД. Также задержанного подозревают в незаконной покупке и хранении взрывных устройств.