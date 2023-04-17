Один из главарей ИГИЛ получил пожизненный срок за подготовку терактов в России

Российский суд признал виновным в совершении 21 преступления одного из главарей ИГИЛ✱ (запрещенная на территории РФ организация). Его приговорили к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей.
По данным ФСБ, мужчина готовил диверсии в Московской области и Новосибирске. Он планировал применение самодельных взрывных устройств в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД. Также задержанного подозревают в незаконной покупке и хранении взрывных устройств.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация