В Оренбурге отловили загрызших ребенка бродячих собак и собираются их отпустить

Бродячих собак, которые насмерть загрызли ребенка в Оренбурге, удалось отловить. Однако по закону через три недели их снова отпустят на улицу.
Специалисты организации «Мы нашли вам друга» выезжали на место трагедии и обнаружили там стаю бродячих псов, трое из них были с бирками. Эти собаки не подлежат изъятию, поскольку на основании федерального закона они должны жить в привычной среде обитании, сообщили в городской администрации.
«Четыре небиркованные особи специалисты забрали — в соответствии с нормами все того же федерального закона после совершения всех необходимых манипуляций через три недели они будут возвращены на место своего обитания после стерилизации и установки бирки», — добавили представители мэрии.
В управление ЖКХ Оренбурга сигналы о бродячих собаках с Кольцевой улицы поступали неоднократно. Напомним, накануне в городе псы насмерть загрызли восьмилетнего мальчика, который гулял около своего дома у гаражей, передает телеканал «360».