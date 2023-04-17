В Оренбурге отловили загрызших ребенка бродячих собак и собираются их отпустить

Специалисты организации «Мы нашли вам друга» выезжали на место трагедии и обнаружили там стаю бродячих псов, трое из них были с бирками. Эти собаки не подлежат изъятию, поскольку на основании федерального закона они должны жить в привычной среде обитании, сообщили в городской администрации.