«Шок для мирового рынка». Юшков объяснил, чем обернется отказ РФ от поставок нефти в Индию

Если Индия решит соблюдать установленный Западом потолок цен на российскую нефть и Россия, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, перестанет продавать ей черное золото, это приведет не к падению цены на ресурс, как надеются в США, а наоборот, к подорожанию до 100-120 долларов за баррель или даже выше.
Такое мнение в комментарии изданию «Свободная пресса» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на главу одного из индийских нефтеперерабатывающих заводов сообщило, что банки Индии внимательно следят за ценами на нефть в портах погрузки. Так Госбанк Индии и Bank of Baroda, по информации западного информагентства, проинформировали индийские НПЗ, что не станут осуществлять платежи, если нефть приобретена по цене, превышающей предельный уровень в 60 долларов за баррель.
При этом ранее журналисты Bloomberg сообщили, что по итогам марта 2023 года доля РФ в индийском импорте нефти выросла до 1,64 миллиона баррелей в день. То есть Россия на протяжении уже шести месяцев подряд является самым крупным поставщиком сырой нефти в Индию.
Как отметил Игорь Юшков, в Bloomberg, видимо забыли, что месяцем ранее уже публиковали «новость» о том, что Индия якобы намерена поддержать западные санкции против российской нефтеторговли. Однако подобные сообщения, по его словам, вызывают множество сомнений.
«Что предыдущая, что эта публикация вызывают очень много сомнений. Может Bloomberg не понял, что может происходить, потому что действительно могут быть диалоги между банковской системой и нефтяными компаниями. Или Bloomberg просто врет и пытается продавливать идею, что какие-то страны, импортирующие российскую нефть, соблюдают потолок цены», – отметил эксперт-энергетик.
Президент РФ Владимир Путин, напомнил он, в декабре 2022 года издал указ, которым запретил российским компаниям продавать нефть в те страны, где соблюдают установленный Западом «потолок».
Однако нужно понимать, что Запад не запрещает никому покупать российскую нефть дороже 60 долларов за баррель. Установленные ограничения касаются только транспортировки и страхования перевозок российской нефти, если она куплена по более высокой цене, объяснил Юшков.
«Насколько я знаю, доставкой нефти Индия не занимается, поэтому странно, что они что-то отслеживают в российских портах отгрузки, – добавил эксперт. – Условно говоря, если Россия не продает нефть в Индию, то сейчас нам нужно куда-то перенаправить объемы примерно 1 миллион 600 тысяч баррелей в сутки. Это очень много, фактически чуть не все, что раньше шло в Европу. Никто такие объемы, тот же Китай, такие объемы не переварит».
Таким образом, можно предположить, что западные журналисты подобными публикациями хотят убедит аудиторию, что России будет некуда девать свою нефть и ей придется продавать ее по низкой цене.
Но все дело в том, что, если Россия не сможет продавать сырье в Индию, она сократит нефтедобычу на тот же объем, который окажется невостребован.
«Это мгновенно повлияет на весь рынок — цены будут выше 100−120 долларов за баррель. Сложно сказать, какая паника начнется на мировом рынке, но то, что это гигантские объемы, которые никто заместить не сможет, это точно, – подчеркнул Юшков. – Думаю, Индия в этом тоже не заинтересована, она покупает и у других производителей — Саудовской Аравии, ОЭА, Ирака. И тогда получается, что остальная нефть будет для нее стоит 120−150 долларов за баррель?»
А учитывая, что эти события совпадут с объявленным странами ОПЕК+ сокращением объемов нефтедобычи, это станет шоком для мирового рынка, уверен Юшков..