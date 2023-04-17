«Шок для мирового рынка». Юшков объяснил, чем обернется отказ РФ от поставок нефти в Индию

Если Индия решит соблюдать установленный Западом потолок цен на российскую нефть и Россия, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, перестанет продавать ей черное золото, это приведет не к падению цены на ресурс, как надеются в США, а наоборот, к подорожанию до 100-120 долларов за баррель или даже выше.