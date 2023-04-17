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Симоньян назвала «светлым моментом СВО» распоряжение Пригожина отпустить украинских пленных в Пасху

Общество
Симоньян назвала «светлым моментом СВО» распоряжение Пригожина отпустить украинских пленных в Пасху

Решение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об освобождении украинских военнопленных на Пасху поддержала главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Журналистка заявила, что это событие стало для нее одним их самых «духоподъемных и светлых моментов всей СВО».

«Знаю много людей, отличных ребят, которые считают ровно наоборот. Но я вот считаю так. Потому что волкодав прав, а людоед — нет», — высказалась Симоньян в Telegram-канале.

Она сообщила, что нельзя позволять себе превратиться в «людоеда» и призвала патриотов и дальше «оставаться волкодавами».

Напомним, 16 апреля Пригожин распорядился о передаче украинской стороне пленных солдат ВСУ до наступления Пасхи. Перед отправкой домой «музыканты» пожелали украинским военным больше не попадать к ним в плен.

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