Мосгорсуд приговорил журналиста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Журналист Владимир Кара-Мурза 17 апреля был приговорен к 25 годам колонии строго режима по делу о госизмене и фейках про ВС РФ. Соответствующий приговор вынес Московский городской суд. По версии следствия, Кара-Мурза распространял заведомо ложную информацию о ВС России, а также оказывал финансовую помощь организациям из стран, входящих в состав НАТО.