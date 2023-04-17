С Новым Годом!

Лучший бомбардир в истории РПЛ Дзюба выступил за отмену Fan ID

Спорт
Лучший бомбардир в истории РПЛ Дзюба выступил за отмену Fan ID

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России по футболу Артем Дзюба считает, что закон о Fan ID в РФ надо отменить.

Форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба считает, что активные болельщики должны ходить на российские стадионы и поддерживать свои команды. Об этом 34-летний нападающий рассказал в интервью «РБ Спорт». Дзюба считает, что закон о Fan ID следует отменить.

«Мы же играем для болельщиков, для этого и нужно это делать! Сейчас все об этом говорят — и депутаты, и все остальные. Может, это можно как-то сделать?» — подчеркнул нападающий.

Дзюба является воспитанником академии «Спартака», пишет RT. Контракт игрока с «Локомотивом» действует до конца нынешнего сезона.

#артем дзюба #fan id #футбол #рпл #дзюба