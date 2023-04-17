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Американский посол Трейси даст показания на заседании Госдумы по биолабораториям США на Украине

Политика
Американский посол Трейси даст показания на заседании Госдумы по биолабораториям США на Украине

Госдума пригласила посла США Линн Трейси на заседание комиссии нижней палаты парламента. Обсуждение вопросов вмешательства Запада во внутренние дела России состоится 18 апреля.

Эксперты профильной комиссии Госдумы также поговорят о работе биолабораторий Соединенных Штатов на Украине. Трейси даст показания по этому вопросу.

«На заседание Комиссии для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине приглашена посол США в России Линн Трейси», — рассказали в пресс-службе думской комиссии.

Ранее стало известно, что в нижней палате парламента одобрили итоговый доклад по биолабораториям США на Украине. Работа над документом в течение года.

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