Госдума пригласила посла США Линн Трейси на заседание комиссии нижней палаты парламента. Обсуждение вопросов вмешательства Запада во внутренние дела России состоится 18 апреля.
Эксперты профильной комиссии Госдумы также поговорят о работе биолабораторий Соединенных Штатов на Украине. Трейси даст показания по этому вопросу.
«На заседание Комиссии для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине приглашена посол США в России Линн Трейси», — рассказали в пресс-службе думской комиссии.
Ранее стало известно, что в нижней палате парламента одобрили итоговый доклад по биолабораториям США на Украине. Работа над документом в течение года.