Четыре бойца ЧВК «Вагнер» в ходе штурмовых действий в Бахмуте (Артемовске) взяли в плен сразу 12 украинских солдат. Об этом рассказал военкор «Известий» Дмитрию Астрахань.
Он сообщил, что «музыканты» блокировали группу украинских военнослужащих и убедили их сложить оружие, при этом противник имел троекратное превосходство в численности и большое количество вооружения и боеприпасов.
Активные боевые действия против ВСУ в Бахмуте ведут исключительно сотрудники ЧВК «Вагнер», освободившие уже порядка 80% городских кварталов и при этом взявшие в плен многих солдат противника.