Россия разработала новое «устрашающее оружие» — систему радиоэлектронной борьбы, способную поражать электронное оборудование противника на высоте 36 тысяч километров, что представляет угрозу для спутников западных стран. Об этом на страницах издания Daily Express пишет аналитик Алессандра Скотто ди Сантоло, сообщает «ПолитРоссия».
Мощности новой российской системы РЭБ с избытком хватает для подавления радаров, систем связи и других электронных устройств противника, отмечает аналитик. В настоящее время на вооружении ВС РФ уже находятся системы радиоэлектронной борьбы «Москва», «Красуха», «Триада», «Леер» и «Инфауна».
Ранее западные военные эксперты пришли к выводу, что контрнаступление ВСУ обречено на провал, передает «Царьград».