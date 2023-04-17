Daily Express: в России создана система РЭБ космического масштаба

Мощности новой российской системы РЭБ с избытком хватает для подавления радаров, систем связи и других электронных устройств противника, отмечает аналитик. В настоящее время на вооружении ВС РФ уже находятся системы радиоэлектронной борьбы «Москва», «Красуха», «Триада», «Леер» и «Инфауна».