Экс-премьер Азаров: Зеленский внес раскол в общество обращением к украинцам на Пасху

Пасхальное обращение украинского президента Владимира Зеленского к гражданам было провокационным по форме и содержанию, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
В разговоре с ИА SM.News политик отметил, что глава государства вносит раскол в украинское общество, делая заявления на фоне Киево-Печерской лавры. В бывшей советской республике очень много сторонников именно Украинской православной церкви, а не раскольнической.
«И Зеленский своим выступлением показал, на чьей он стороне», — подчеркнул Азаров.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в пасхальном обращении упомянул Крым и Донбасс, передает телеканал «360».