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Экс-премьер Азаров: Зеленский внес раскол в общество обращением к украинцам на Пасху

Политика
Экс-премьер Азаров: Зеленский внес раскол в общество обращением к украинцам на Пасху

Пасхальное обращение украинского президента Владимира Зеленского к гражданам было провокационным по форме и содержанию, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

В разговоре с ИА SM.News политик отметил, что глава государства вносит раскол в украинское общество, делая заявления на фоне Киево-Печерской лавры. В бывшей советской республике очень много сторонников именно Украинской православной церкви, а не раскольнической.

«И Зеленский своим выступлением показал, на чьей он стороне», — подчеркнул Азаров.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в пасхальном обращении упомянул Крым и Донбасс, передает телеканал «360».

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