Bloomberg: развивающиеся страны оказались разгневаны из-за кредитов МВФ Украине

Новый многомиллиардный транш со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для Украины вызвал гнев у развивающихся государств, заявил колумнист Bloomberg Михир Шарма.
По его словам, страны Азии и Африки все больше склоняются к тому, что позиции фонда является предвзятой. Сложившаяся ситуация ставит под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры. Для Запада, продолжающего спонсировать Украину, это становится серьезной проблемой.
Дело в том, что за 80 лет с момента основания МВФ избегал предоставлять кредиты государствам, вовлеченным в военные конфликты, но теперь выделил 15,6 млрд долларов Киеву, уже более десяти лет являющемуся третьим по величине заемщиком. Незападный мир расценивает это как вопиющее проявлением фаворитизма.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что международные партнеры готовы предоставить стране долгосрочную поддержку на восстановление в размере 115 млрд долларов.