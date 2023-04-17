Bloomberg: развивающиеся страны оказались разгневаны из-за кредитов МВФ Украине

Дело в том, что за 80 лет с момента основания МВФ избегал предоставлять кредиты государствам, вовлеченным в военные конфликты, но теперь выделил 15,6 млрд долларов Киеву, уже более десяти лет являющемуся третьим по величине заемщиком. Незападный мир расценивает это как вопиющее проявлением фаворитизма.