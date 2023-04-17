МИД России: Москва практически в одиночку борется с конгломератом Украины и НАТО

Украина является для Запада плацдармом для противостояния с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Дипломат отметил, что Москва практически в одиночку борется с конгломератом Украины и НАТО. В этом сопротивлении Запад поставляет оружие и разведданные. Борее того, Европе и США принадлежит роль тыла.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о запрете Польши на импорт украинского зерна. По словам дипломата, Варшава использует Киев как антироссийский инструмент. Когда он станет не нужен, то Польша перестанет считаться с украинским населением.