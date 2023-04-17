Сатановский раскрыл истинную личность Бербок на примере шпица и мастифа

В своем Telegram-канале эксперт задался вопросом, чем померанский шпиц отличается от тибетского мастифа. Характеры у них одинаковые, поскольку обе собаки боевые и "кусючие". Вот только размерами они серьезно отличаются. Плюс ко всему происхождение у них практически одинаковое, от одних и тех же предков. Вот только мастифов учили охотиться на медведей, волков и снежных барсов, а шпицы служили «тревожными звонками».