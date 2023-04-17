Сатановский раскрыл истинную личность Бербок на примере шпица и мастифа

Политолог Евгений Сатановский на примере двух собак объяснил, что из себя представляют западные политики, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.
В своем Telegram-канале эксперт задался вопросом, чем померанский шпиц отличается от тибетского мастифа. Характеры у них одинаковые, поскольку обе собаки боевые и "кусючие". Вот только размерами они серьезно отличаются. Плюс ко всему происхождение у них практически одинаковое, от одних и тех же предков. Вот только мастифов учили охотиться на медведей, волков и снежных барсов, а шпицы служили «тревожными звонками».
Сатановский продолжил, что с людьми наблюдается та же самая ситуация. Некоторые считают себя Наполеоном, а при рассмотрении оказывается все иначе. Так и произошло с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
«Ну, какая эпоха — такие на Западе и политики. До шпицев измельчали, хотя сами себя явно полагают мастифами», — подчеркнул политолог.
Ранее сообщалось, что немецкие читатели Die Welt раскритиковали Бербок, которая заявила о причастности России к вступлению Финляндии в состав НАТО, передает телеканал «360».