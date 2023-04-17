«Новая эпоха». Западные СМИ ищут тайный смысл во встрече Путина с министром обороны КНР

Визит главы Минобороны КНР Ли Шанфу в Россию оказался под пристальным вниманием всего мира. Западные СМИ продолжают искать скрытые смыслы, обвиняя две державы в попытке нарушить сложившийся миропорядок и ослабить влияние США.
Тем временем в Китае это объясняют «одержимостью» Вашингтона, для которого, по всей видимости, уже не существует возможности выстраивать нормальные взаимодействия с другими странами.
Особенность визита
Поездка в Россию с 16 по 19 апреля стала первым зарубежным визитом Ли Шанфу после назначения на должность министра обороны КНР в марте 2023 года. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в воскресенье, 16 апреля, он подчеркнул, что отношения РФ и Китая превосходят военно-политические союзы времен «холодной войны».
В ходе переговоров, в частности, обсуждались вопросы взаимодействия по линии военных ведомств. На них также присутствовал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Я специально выбрал для этого [первого визита после назначения] Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений», — заявил Ли Шанфу.
Российские СМИ называют визит китайского коллеги логическим продолжением встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшей с 20 по 22 марта. Тогда политологи неоднократно подчеркивали, что связи Москвы и Пекина находятся на высшем историческом уровне.
Этот тезис подтвердил и новоиспеченный министр обороны Китая, заявив, что отношения с Россией уже «вступили в новую эпоху». На это также обратили внимание эксперты китайского государственного издания Global Times (GT).
«Выбор России в качестве направления для первой зарубежной поездки Ли Шанфу говорит о том, что две страны хотят углубить взаимное доверие в военной сфере и обогатить стратегическое значение всеобъемлющего партнерства в новую эпоху», — считает специалист Института международных отношений и дипломатии Пекинского университета иностранных исследований Чжо Хуа.
Как отмечает GT, Китай и Россия имеют высокий уровень военного доверия и тесного сотрудничества, однако западные СМИ пытаются найти «нетрадиционные сигналы» в регулярном обмене мнениями между двумя странами.
Несмотря на то, что Пекин продолжает настаивать на мирном урегулировании украинского конфликта, зарубежные издания говорят о передаче оружия России, попытках «изменить мировой порядок» или «ослабить американское влияние».
«Эти претензии если и не делаются из злого политического умысла, то являются очень непрофессиональным жаргоном. Одержимость [США] гегемонией <...> приведет к тому, что они будут смотреть на нормальное взаимодействие между другими странами через те же "испорченные очки", видя всех такими же, как они сами», — пишет Global Times.
Реакция Запада
Между тем обозреватели западных изданий обращают особое внимание на военное сближение двух держав. Телерадиокомпания CBS News в негативном ключе передает, что Китай заявил о нейтралитете в украинском конфликте, призывает к миру, но при этом отказывается осуждать Россию. Кроме того, как отмечают журналисты, Пекин обвиняет НАТО и США в разжигании конфликта.
«США и их союзники неоднократно выражали обеспокоенность тем, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России — утверждение, которое Пекин отрицает. Две страны продолжают проводить совместные военные учения по всему миру», — передает CNN.
Телеканал Alarabiya в свою очередь акцентировал, что Москва и Пекин объявили о партнерстве «без ограничений» и перешли к дальнейшему укреплению военных связей. Также зарубежные СМИ напомнили, что новый глава Минобороны КНР находится под санкциями США с 2018 года из-за закупки боевых самолетов и техники у «Рособоронэкспорта».
Визит министра обороны КНР Ли Шанфу продлится до 19 апреля. Ранее «ПС» писала о том, что главе Пентагона Ллойду Остину не удалось дозвониться до китайских коллег, поскольку в то же самое время представители Пекина связывались с Кремлем.