«Новая эпоха». Западные СМИ ищут тайный смысл во встрече Путина с министром обороны КНР

Между тем обозреватели западных изданий обращают особое внимание на военное сближение двух держав. Телерадиокомпания CBS News в негативном ключе передает, что Китай заявил о нейтралитете в украинском конфликте, призывает к миру, но при этом отказывается осуждать Россию. Кроме того, как отмечают журналисты, Пекин обвиняет НАТО и США в разжигании конфликта.