«Ограничены одной страной». Певица Валерия пожаловалась на антироссийские санкции

В то же время народная артистка РФ добавила, что покинувшим страну после начала СВО деятелям культуры и искусства не стоит «говорить плохо» о своей Родине, которая «дала им все». Со слов Валерии, никто из ее близких друзей не уехал, но у каждого человека есть право выбора.