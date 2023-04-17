«Ограничены одной страной». Певица Валерия пожаловалась на антироссийские санкции

Певица Валерия рассказала, как санкции Запада против России отразились на отечественной музыкальной индустрии. По ее словам, артисты понесли «колоссальные потери» из-за ухода стриминговых платформ и отключения монетизации. Об этом она заявила в интервью ТАСС.
«Надо восстанавливаться, переходить на какие-то свои [российские — прим. ред.] ресурсы, но все равно будем ограничены одной страной. Это огромные потери. Люди из других стран не смогут скачивать песни, соответственно, мы не сможем получать деньги с других территорий», — посетовала певица.
В то же время народная артистка РФ добавила, что покинувшим страну после начала СВО деятелям культуры и искусства не стоит «говорить плохо» о своей Родине, которая «дала им все». Со слов Валерии, никто из ее близких друзей не уехал, но у каждого человека есть право выбора.
«Я против того, чтобы говорить плохо о том месте, которое тебе дало все, говорить плохо о своей стране. Я против того, чтобы страна публично линчевала людей просто за то, что они уехали. Мне кажется, что мы не должны давать повод нашим недоброжелателям радоваться. Мы не должны выносить сор из избы», — резюмировала она.
Ранее советский и белорусский музыкант Владислав Мисевич рассказал о попытках певицы Аллы Пугачевой сбежать из СССР в США.