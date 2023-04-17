Российские работодатели стали реже предлагать вакансии с удаленкой

Количество вакансий, предлагающих удаленный режим работы, сократилось в России за полгода, согласно данным аналитиков.
Исследователи сравнили актуальное число предложений с данными за октябрь-ноябрь 2022 года по всем регионам России. Количество вакансий с гибридным графиком и необходимостью посещать офис несколько раз в неделю выросло в 1,3 раза, передает РБК.
Больше всего таких вакансий можно найти в сфере IT и интернета, связи и телекоммуникаций, области управления персоналом, строительстве, промышленности, бухгалтерии, юриспруденции и прочих. Отсутствие полной удаленки делает невозможным осуществление деятельности из-за границы.
Работа в дистанционном режиме повышает риски различных кибератак и утечки важных данных, поэтому удаленным сотрудникам важно защищать компьютер, передает телеканал «360».