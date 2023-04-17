Центральное разведывательное управление (ЦРУ) больше не доверяет американскому лидеру Джо Байдену и украинскому президенту Владимиру Зеленскому, сообщил журналист Сеймур Херш.
По словам эксперта, Зеленский вместе со своими сторонниками присваивают огромные суммы денег, которые поступают Киеву в качестве помощи. Когда ЦРУ обнародовало список основных коррупционеров из 35 человек, то Зеленский слабо отреагировал, уволив лишь десятерых.
В то же время Байден одобряет все действия украинского политика, поскольку продолжает выделять финансовую помощь его стране.
Американский полковник в отставке Роберт Магиннис ранее заявил, что президент Джо Байден солгал о роли США в конфликте на Украине, передает телеканал «360».