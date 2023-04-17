Журналист Херш: ЦРУ перестало доверять Байдену и Зеленскому из-за коррупции на Украине

По словам эксперта, Зеленский вместе со своими сторонниками присваивают огромные суммы денег, которые поступают Киеву в качестве помощи. Когда ЦРУ обнародовало список основных коррупционеров из 35 человек, то Зеленский слабо отреагировал, уволив лишь десятерых.